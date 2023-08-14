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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Halil Konakçı için inceleme!

        Diyanet'ten Halil Konakçı için inceleme!

        Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 13:34
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        Diyanet'ten Halil Konakçı için inceleme!
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        Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

        ÖZDAĞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam-hatip Halil Konakçı hakkında Hatay ileilgili sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Konakçı, sosyal medyadaki bir konuşmasında, "Hatay 1938’e kadar Fransız işgalindeydi, Fransızlar ezanı Hatay’daki Müslüman köylerde ve camilerde yasaklamadılar, ezan Allah’u Ekber diye okundu, Hatay’ın çoğunluğu Araptır, Hatay Türkiye topraklarına katıldığında yapılan ilk icraat ezanın yasaklanması oldu" ifadelerini kullanmıştı.

        #Halil Konakçı
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