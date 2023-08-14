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Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

ÖZDAĞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam-hatip Halil Konakçı hakkında Hatay ileilgili sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konakçı, sosyal medyadaki bir konuşmasında, "Hatay 1938’e kadar Fransız işgalindeydi, Fransızlar ezanı Hatay’daki Müslüman köylerde ve camilerde yasaklamadılar, ezan Allah’u Ekber diye okundu, Hatay’ın çoğunluğu Araptır, Hatay Türkiye topraklarına katıldığında yapılan ilk icraat ezanın yasaklanması oldu" ifadelerini kullanmıştı.