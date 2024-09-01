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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Famagusta dizisine tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Famagusta dizisine tepki

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamada "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:06
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        Dışişleri'nden Famagusta dizisine tepki
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

        Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.

        Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." denildi.

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