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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Tulkerim saldırısına tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Tulkerim saldırısına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:15
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        İsrail'in Tulkerim saldırısına tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

        İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağrıldı.

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