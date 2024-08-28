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        Haberler Gündem Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonuna sert tepki

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonuna sert tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. BM de İsrail'in "geniş çaplı" saldırılarına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:01
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        Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonuna sert tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın (Yisrael Katz) Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik "soykırımcı politikalarının" uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "İsrail'in, (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." değerlendirmesine yer verilerek, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen "bir avuç" ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

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        BM'DEN TEPKİ

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki göstererek, saldırıların Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını bildirdi.

        Shamdasani, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıların, Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirten Shamdasani, "İsrail'in bugün Cenin, Tubas ve Tulkerim'deki saldırılarında 2'si çocuk en az 9 Filistinli öldürüldü. Bu, Batı Şeria'daki 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 637'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

        Shamdasani, saldırılarda çok sayıda çocuğun İsrail askerlerine taş attıkları iddiasıyla öldürüldüğünü kaydederek, herhangi tehdit oluşturmayan diğer Filistinlilerin de öldürüldüğünü bildirdi.

        Bu tür gereksiz veya orantısız güç kullanımı ile hedef gözetilerek öldürmelerdeki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü. Onlar acımasız yerleşimci şiddetine maruz kaldı, hareket ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalarla karşılaştı. Filistinlilerin evleri ve malları tahrip edildi veya el konuldu, onlar zorla yerlerinden edildi." ifadelerini kullandı.

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        Shamdasani "işgalci güç" olarak İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerektiğinin altını çizerek, İsrail saldırılarının insan hakları normları ve standartlarını ihlal ettiğini belirtti.

        Sözcü Shamdasani, "İddia edilen hukuk dışı öldürmeler kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılmalı, sorumlular hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

        EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

        Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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