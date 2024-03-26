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        Haberler Dünya Dışişleri'nden PKK'lıların Belçika’daki Türk vatandaşlarına saldırısıyla ilgili açıklama

        Dışişleri'nden PKK'lıların Belçika’daki Türk vatandaşlarına saldırısıyla ilgili açıklama

        Dışişleri Bakanlığı: Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:40
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        Dışişleri'nden PKK'lıların Belçika'daki Türk vatandaşlarına saldırısıyla ilgili açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Belçika’nın Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde 24 Mart’ta yaptığı provokasyonla ilgili bugün bir açıklama yayımladı.

        Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        24 Mart 2024 günü, Belçika’nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika’da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir. Belçika’daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir.

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