Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa