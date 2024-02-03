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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da, 6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu? - 6 Şubat Kahramanmaraş depremi haberleri

        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?

        Türkiye'yi gözyaşına boğan 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, 200 öğretmen kapasiteli Antakya Öğretmenevi'nin faaliyetinin "yapı güçlendirme çalışması" nedeniyle, 36 gün önce sonlandırmasının can kaybını önlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:53
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        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
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        Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili çok önemli bir ayrıntı Hatay'da ortaya çıktı.

        Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin, yapı güçlendirme çalışmasına ihtiyaç duyulan misafirhanede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden aylar önce faaliyetlerin durdurulması için çalışma başlattı.

        DEPREMDEN 36 GÜN ÖNCE MİSAFİRHANE KAPATILDI

        AA'da yer alan habere göre Bilgin'in, kapatma kararı alınması talebinin uygun görülmesiyle, depremden 36 gün önce misafirhanede konaklama faaliyetleri durduruldu.

        6 ŞUBAT'TAKİ SEMİNER İPTAL EDİLDİ

        Kapatma kararıyla, 6-12 Şubat'ta birçok ilden 200'e yakın öğretmenin katılımıyla kentte yapılması planlanan seminer de iptal edildi. Meslektaşlarının, depremde misafirhanede konaklamasını önleyen 40 yaşındaki Bilgin, birçok can kaybının da önüne geçti.

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        "ENKAZI GÖRÜNCE ŞÜKRETTİM"

        Bilgin, öğretmenevinin yakınındaki evlerinde yakalandıkları depremden, ailesiyle kurtulduktan sonra misafirhane enkazını görünce şükrettiğini söyledi.

        "ÖĞRETMENEVİ İLE FAY KIRIĞI ÇOK YAKINDI"

        Misafirhanenin bina güçlendirme sürecinin bir süredir devam ettiğine değinen Bilgin, "Depremden aylar önce MTA mühendisleri incelemelerde bulundu. Bana fay haritasında öğretmenevinin yakınındaki fay kırığını gösterdiler. Güçlendirme çalışmaları için aralık ayı başında ihale yapıldı. Ben de risklerden dolayı 31 Aralık'ta faaliyetlerin durdurulması yönünde bir karar alınması için müracaatta bulundum" diye konuştu.

        Misafirhane personelinin, hak kaybı yaşamamak için başka faaliyetlerin devamını istediğini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

        "Misafirhaneyi kapatmadan 1 gün önce 43 personelimizle bir toplantı yaptık. Personelimize 'Size tek bir soru soracağım, başka da gündem maddemiz olmayacak. Bana yarın deprem olmayacağının garantisini verebiliyor musunuz?' dedim. Hepsi 'Veremeyiz' dedi. Hiçbir zaman iş sağlığı güvenliğinden ve devleti maddi kayba uğratacak durumlardan taviz vermedim. Arkadaşlarımıza 'Burada, ufak bir deprem olsa ve biriniz yaralansa, sorumlusu ben olurum.' dedim. Bir gün sonra misafirhaneyi kapattık."

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        "ÖĞRETMENLER 5 ŞUBAT'TA GELECEKTİ"

        Depremden 5 ay önce, 6-12 Şubat'ta, Antakya'da bir seminer yapılmasına karar verildiğine ve öğretmenlerin misafirhanede konaklamasının planlandığına dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti:

        "Depremde yıkılan misafirhaneyi kapatmasaydık öğretmenlerimiz 5 Şubat'ta giriş yapacaktı. 6-12 Şubat'ta da seminerimiz olacaktı. Bazı öğretmenlerimiz iptal olmasına çok üzülmüştü ama depremden sonra arayıp teşekkür ettiler. Çünkü misafirhane yerle bir olmuştu ve muhtemelen birçok öğretmenimiz orada vefat edecekti. Misafirhanenin yıkıldığını gördüğüm ilk andan itibaren şükrediyorum. Çünkü birçok insanın vebaliyle yaşayacaktım. Haklı bir gururla, işimi yapmanın ve sorumluluğumu yerine getirmenin iç huzurunu yaşıyorum."

        "60 KİŞİYİ ENKEZDAN KURTARDIK"

        Gönüllü olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hatay Şubesi arama kurtarma ekibi lideri olduğunu anlatan Bilgin, Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarında da ekibiyle 60 kişiyi enkazdan sağ kurtardıklarını ifade etti.

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        #6 Şubat depremi
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