Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 40 yaşındaki Ümit D., işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi, 30 yaşındaki bir çocuk annesi Sevda Timur´u, olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü
Sakarya'da olay, Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur´un (30) evine giden Ümit D. (40), iddiaya göre ondan işi bırakmasını istedi.
TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur´u vurup öldürdü.
POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU
Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.´nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur´un cansız bedenini buldu.
BİR ÇOCUK ANNESİYDİ
Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur´un cenazesi otopsi için morga götürüldü.
"İŞİ BIRAKMAYI KABUL ETMEDİ"
Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.