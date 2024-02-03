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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor - Galatasaray maçının yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

        Samsunspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:51
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        • 1

          UĞUR MELEKE: Galatasaray’sa 2 Aralık’ta Pendik maçının 70’inci dakikasına golsüz beraberlikle girmiş, son 20’de çözmüştü rakibini. Bir hafta sonra Adana Demir önünde neredeyse tüm bir ikinci yarıyı 2-1’lik tabelayla oynadı. Ardından Karagümrük’e karşı tek farkı korudu. Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kaldı. Konya’nın direncini 63’te kırdı, Sivas’la 1-1 berabere kaldı, Kayseri’yi 86’da, İstanbul’u 80’de, Gaziantep’i 89’da çözdü. Yani Aralık-Ocak’ta 5-1’lik Trabzon maçı dışındaki müsabakaların hemen her anında savaştı, her anında yüzde yüz konsantrasyonla oynadı Galatasaray.

        • 2

          Dün Samsun’da 10’uncu dakikada 2-0’ı bulunca uzun zaman sonra ilk kez vitesi 5’ten 2’yer düşürme fırsatı buldu sarı kırmızılılar. Maçın son 80 dakikasını büyük ölçüde rölantide oynadılar. Samsun’a fırsatlar verdiler ama iki gollü güvenli mesafeyi korudular. Galatasaray’ın dünkü galibiyetinde Van Drongelen’le sürekli didişmek zorunda kalmasına rağmen Barış Alper çıktı yine ön plana. Ayrıca Galatasaray’da kaybedilen topların geri kazanılmasında Davinson Sanchez ve Torreira’nın katkıları üst seviyedeydi.

        • 3

          ERMAN TOROĞLU: İkinci yarı İcardi'nin bir pozisyonu var. Sağdan atılan ortada ceza alanında rakibi, İcardi'yi bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Hakem de bizler gibi seyrediyor. Enteresandır, VAR'daki de seyrediyor. Bir ofsayt pozisyonu var, yayıncı kuruluş yarım otomatikten pozisyonu getirdi ama hangi pozisyon? İki futbolcu ama topa vuruş anı yine gelmiyor.

        • 4

          Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum. Bunu kesinlikle göstermeleri lazım. Herhalde tam otomatikte gösterirler! Hakem, İcardi'nin pozisyonuna benzer bir pozisyonda 84'te G.Saray lehine faulü verdi. Neden verdi? Çünkü orta sahada. Faulün orta sahası, ceza alanı olmaz. Faul eğer seni inandırmıyorsa orta sahada da verme. İnanıyorsan ceza alanında da orta sahada ver. Ama nerede öyle hakemler. Bulunsanız bana da söyleyin!

        • 5

          BÜLENT TİMURLENK: Dolu ve coşkulu bir Anadolu deplasmanında rakibin iştahını kesmek için yapılması gerekeni bu sezon en erken bulduğu gollerle kesti G.Saray. Önce kornerden gelen gol ve kendini her gün geliştiren Barış Alper Yılmaz'ın bitiriciliğiyle… Skoru bulmak kadar skoru tutmak da mühim.

        • 6

          Galatasaray oyunda karşılayan tarafken de iyi... Dün istatistik tablosunda Samsun adına 17 hücum yazabilir ama sahadaki oyun, 11'de 2'yi bulan Buruk'un takımının üçü ne zaman atacağını işaret ediyordu. Samsun'dan ilk 11 dakikayı Boey'i Bayern Münih'e 30 milyona, kalan 84 dakikayı ise Bakambu'yu 5+5'e Real Betis'e satmış gibi oynayıp dönüyorlar İstanbul'a… Ticari zekânın yanına Okan Buruk'un adam yönetme sanatı… Eser budur…

        • 7

          OSMAN ŞENHER: Dolu ve coşkulu bir Anadolu deplasmanında rakibin iştahını kesmek için yapılması gerekeni bu sezon en erken bulduğu gollerle kesti G.Saray. Önce kornerden gelen gol ve kendini her gün geliştiren Barış Alper Yılmaz'ın bitiriciliğiyle… Skoru bulmak kadar skoru tutmak da mühim.

        • 8

          Dolu ve coşkulu bir Anadolu deplasmanında rakibin iştahını kesmek için yapılması gerekeni bu sezon en erken bulduğu gollerle kesti G.Saray. Önce kornerden gelen gol ve kendini her gün geliştiren Barış Alper Yılmaz'ın bitiriciliğiyle… Skoru bulmak kadar skoru tutmak da mühim.

        • 9

          MEHMET AYAN: 12 dakikada sadece skoru belirlenen bir ilk yarı izledik. Skoru alan, oyunu alamadı 45+1 süresince. Maça ancak 15. dakikadan itibaren ısınabilen ev sahibi için ilk şok sonrası oyun son derece tatminkar oldu. Galatasaray, Fenerbahçe türü dominant takımların bilhassa iç sahada SET OYUNLARINDA zorlandıkları oluyor. Ligin en az 15 takımı Seyrantepe ve Kadıköy’de geriye yaslanıyor. 1980’lerin bu havası seyirci önünde pek esmiyor…

        • 10

          Samsunspor, ligin çıkıştaki takımlarından biri… Oyunu oynamayı seven bir yapısı, değerli bir hocası var. Futbol oynanmayan ligimizde kümede kalmayı bugünün ortalamalarında en çok hak eden takımlarından biri gibi duruyor. Bir de bu akşamki tribün doluluğu alkışı hakkediyor.

        • 11

          İBRAHİM YILDIZ: İlk 11 dakikada atılan iki gol, Samsunspor adına şok bir sonuç oldu. Oyuna ısınmadan yedikleri gollerin şaşkınlığını 20. dakikadan sonra aşabildiler. Kırmızı –Beyazlılar oyunun genelinde daha çok topla buluştular. İyi paslar yaptılar. Galatasaray savunmasını zorladılar. Ceza sahasına girmekte zorlanmadılar.

        • 12

          Tek sorunları yakaladıkları pozisyonları sonuçlandıramadılar. Beceri konusunda sorun yaşadılar. Elbette karşılarında iyi bir savunma ve harika kurtarışların adamı Muslera vardı. Galatasaray, Nelsson ve Barış Alper’in golleri sonrası oyunu daha kontrollü oynadı. İşin ilginç yanı öteki maçlara oranla rakip ceza sahasına girme konusunda çok başarılı olamadılar.

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