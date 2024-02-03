Samsunspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum. Bunu kesinlikle göstermeleri lazım. Herhalde tam otomatikte gösterirler! Hakem, İcardi'nin pozisyonuna benzer bir pozisyonda 84'te G.Saray lehine faulü verdi. Neden verdi? Çünkü orta sahada. Faulün orta sahası, ceza alanı olmaz. Faul eğer seni inandırmıyorsa orta sahada da verme. İnanıyorsan ceza alanında da orta sahada ver. Ama nerede öyle hakemler. Bulunsanız bana da söyleyin!