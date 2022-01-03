Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.