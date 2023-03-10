Depremin ardından o kentte kiralık ev kalmadı!

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce afetzede, Sivas'a geldi. 10 bin kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilirken, birçoğu da kiralık ev arayışına girdi.

KENTTE 5 BİN DAİRE KİRALANDI Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır. DHA'da yer alan habere göre bu süreçte hem kent merkezinde hem ilçelerde yaklaşık 5 bin daire kiralandı ancak talep fazlası nedeniyle kentte kiralık daire kalmadı.

"DEPREMZEDEDEN KOMİSYON ALMADIK" Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, "Depremin ardından ilk 2 haftada zaten mevcut kiralık dairelerde birtakım sıkıntılar yaşadık. Emlak camiası olarak depremzede vatandaşlarımıza ciddi desteklerde bulunduk. Komisyon dahi almadık ve mülk sahiplerimizden bazıları yaklaşık 1 yıla kadar kira bedeli almadı.

"İL VE İLÇELERDE KİRALIK DAİRE KALMADI" Bu süreçte boş durumdaki satılık daireleri de kiralığa çevirdik. O dairelerin de kiraya verilmesi konusunda depremzedelerimize yardımcı olduk. Ancak geldiğimiz noktada hem il merkezinde hem de ilçelerde kiralık daire bulunmuyor" dedi.

"MÜLK SAHİPLERİ FIRSATÇILIK YAPIYOR" Sürecin sıkıntılı geçtiğini belirten Çayır, "Depremde sonra yaklaşık 5 bin civarında daire, kiraya verildi. Bunların içerisinde geçici süre ile kiralanmış daireler, apartlar ve 1+1'ler dahil hepsi kiraya verildi. Bu durum karşısında kiralık için yeni konuta ihtiyacımız var. Deprem bölgesine yakın Mersin gibi büyük şehirlerde de aynı sıkıntılar var. Kiralarda fahiş fiyat artışı söz konusu oldu. Talep, arzlar dengeyi bozduğu için maalesef mülk sahipleri fırsatçılık yapıyor. Tabii iyilik yapıp, evlerini ücretsiz verenler de var" diye konuştu.

"ACİLEN YENİ KONUTLAR YAPILMALI" İlerleyen aylarda sorunun daha da büyüyeceğini dile getiren Çayır, "İçinde bulunduğumuz durumda Sivas'ta kiralık dairenin karşılığı yok. Depremzedelerin dışında tayini çıkanlar da geliyor. Onlar da sıkıntı yaşıyor. İlerleyen dönemde öğrencilerimiz de aynı sorundan muzdarip olacak. Buradan tavsiyemiz, acilen yeni konutların üretilmesi" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş