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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarında bir müteahhit daha tutuklandı

İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı

Giriş: 23.02.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem soruşturmalarında bir müteahhit daha tutuklandı
AA

Adıyaman'da depremlerde yıkılan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 100'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği "Mavi Kent Yapı", "Bahçeşehir 1" ile "Bahçeşehir 2" sitelerinin müteahhidi Akbaş'ı İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, adli makamlarca tutuklandı.

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