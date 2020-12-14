Denizli'de foseptik faciası! 3 işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

8 İŞÇİ EGZOZDAN ETKİLENDİ

AA'nın haberine göre, dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.