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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi: Deniz Türüç transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş... - Beşiktaş Haberleri

        Deniz Türüç transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Deniz Türüç'ü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 30 yaşındaki milli futbolcu için gözler Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a çevrildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:15
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        • 1

          Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin son günlerine girilirken kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, hücumun her iki kanadında da görev yapabilen milli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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          Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'le sözleşmesinin son senesine giren yıldız futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlıyor.

        • 4

          30 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği belirtilirken, gözler Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a çevrildi.

        • 5

          Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'nun yerine göreve getirilen genç teknik adamın raporuna göre; Deniz Tüürç konusundaki son kararını siyah-beyazlılara iletecek.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösterilen Deniz Türüç'ün cüzi bir bedel karşılığında Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtiliyor.

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          Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 125 karşılaşmaya çıkarken, 20 gol atıp 12 de asist yaptı.

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