Deniz Türüç transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Deniz Türüç'ü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 30 yaşındaki milli futbolcu için gözler Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a çevrildi.
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Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin son günlerine girilirken kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, hücumun her iki kanadında da görev yapabilen milli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'le sözleşmesinin son senesine giren yıldız futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlıyor.
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30 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği belirtilirken, gözler Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a çevrildi.
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Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'nun yerine göreve getirilen genç teknik adamın raporuna göre; Deniz Tüürç konusundaki son kararını siyah-beyazlılara iletecek.
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Güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösterilen Deniz Türüç'ün cüzi bir bedel karşılığında Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtiliyor.
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Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 125 karşılaşmaya çıkarken, 20 gol atıp 12 de asist yaptı.