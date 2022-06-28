Demir Yumruk operasyonu! 250 gözaltı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.
10 AY BOYUNCA TEKNİK TAKİP YAPILDI, 3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.
TEKEL OLUŞTURMUŞLAR
Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları,sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)
ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.
Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
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