Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeninin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında, dün akşam balıkçılar tarafından bir kişinin çalılıklar arasında hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 50 yaşlarındaki erkek erkek cansız bedeninin, yaklaşık 4-5 günlük olduğu değerlendirildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANIP, DÖVÜLMÜŞ
Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cansız bedenin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Cumhuriyet Başsavcılığı, cansız bedenin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki kayıp şahıslarla ilgili inceleme yaptı. Kentte 50 yaşlarında kayıp ihbarı bulunmaması üzerine önce çevre iller ardından da Türkiye genelindeki kayıp şahıslar üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Ekipler, kayıp şahısların yakınlarını ilçeye getirerek, cansız bedenin kimliğini tespit etmeye çalışacak.
Öte yandan, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları da incelemeye alınarak, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
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