Dedesini boğarak öldürdü!

Kentin Bayırköy beldesinde oturan Ziya Ada önceki gün evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ada’nın öldürüldüğünü belirledi.

DHA'nın haberine göre, yapılan incelemelerin ardından çelişkili ifadeler veren torun Mehmet Ada katil zanlısı olarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet Ada adliyeye sevk edildi. İfadelerinde dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını öne süren katil zanlısı Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.