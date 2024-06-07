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        Haberler Dünya Son dakika haberi Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Saldırının ardından şok geçiren Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Avrupa Birliği yetkilileri, Frederiksen'e düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirerek destek mesajları paylaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:23
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        Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı
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        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.

        CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

        Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

        Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

        AB YETKİLİLERİNDEN KINAMA

        AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadesine yer verdi.

        Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadesini kullandı.

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