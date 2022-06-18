Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin Brüksel öncesi açıklamalarda bulundu.

Kalın "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir" dedi.

Dün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gideceği duyurulmuştu.

STOLTENBERG "TÜRKİYE'NİN KAYGILARI MEŞRU" DEMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebine Türkiye'nin karşı çıkmasıyla üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu belirten Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye’den daha fazla terör saldırısıyla karşılaşmadığını kabul etmeliyiz." demişti.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuşmuştu.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI "GÖRÜŞMELER SÜRECEK" DEMİŞTİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

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