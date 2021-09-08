SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 15 bin yeni öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman?

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen "Atamalar ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor, konu ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.