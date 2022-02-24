Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı. Ukrayna Büyükelçiliği görüşmeye ilişkin "İki lider son durumu ele aldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı