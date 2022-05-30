Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde, "Erdoğan görüşmesinde, "Arabulucuk dahil her türlü desteği vermeye hazırız " diye konuştu..

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