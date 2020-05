Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından itibaren...

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sağlık Bakanlığımızı ve Rönesans firmamızı bu güzel hizmeti ülkemize kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamız başta olmak üzere, koronavirüs salgınında kaybettiğimiz hocalarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla yad ediyorum. Murat Dilmener hocamız, insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül insanıydı. Kendisine gelen insanı eşrefi mahlukat olarak görüp tüm imkanlarıyla kucaklamış bir kişiydi. Hocamızın ismi elbette gönüllerde yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza vefamızı göstermek istedik.

SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR

Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mevcutlarının çoğunu yenilediğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. 1,1 milyonu bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Şehir hastanelerimiz de küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacağına inanıyorum. Bu hastanelerimizin başka özelliği de var, örneğin Feriha Öz hastanemiz askeri havalimanının ucunda yapılmış ve bir hasta uçakla gelip yaya mesafede hastaneye ulaşabileceği bir yer. Burası Yeşilköy Havalimanımız. Yurtdışından bir hasta gelip, yaya mesafede gelip tedavisini olacak.

Gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatağıyla buralar ülkemizin yüz akı olacaktır. Ülkemizin sağlık alanında çekim merkezi haline gelme konumu güçlenmiştir. Sağlık turizminde ciddi sıçrama yapıyoruz. Ecdadımıza layık olmak için çalıştık. İstanbul'a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir önemi vardır. Şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık. Ülkemize ve milletimize hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an için rabbimize hamt ettik.

DARBE TARTIŞMALARI

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in, rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın yaptığı eserlerin kıymetleri ortaya çıktı. Tek parti faşizminin ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeleri de müşahede ettik. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, inşa siyasetidir. Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri kapanıyor. Laf değil, eserlerin yarıştırıldığı bir dönem için milletimizle el ele çalışmayı sürdüreceğiz.

15 Temmuz'da yaşadıklarımız göstermiştir ki, milli iradeyi kimse zorla alaşağı edemez. Vesayetle iktidar devşirilen günler geride kalmıştır. Her kim demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri, güvenliği, dış politikayı, kültürü sanatı daha ileriye götüreceğini söylerse ülke yönetimi ona teslim edilir. Her kim ülkeyi daha ileriye taşıyacağını gösterirse millet de ona güvenir. Bunun dışındaki yöntemlerin, zorlamaları da dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka alternatif yoktur. Biz de ülkemizi bu doğrultuda geliştirmenin gayreti içindeyiz.

EKONOMİK VERİLER

Bugün bu açılış töreni bunun en somut tezahürüdür. Kubbede hoş bir sada bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin bize de olumsuz etkileri oldu. Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina bir ülkedir. Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile ayrıştı. İkinci çeyrek ülkemi için bir miktar sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Güçlü altyapımız, genç insan potansiyelimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Başlattığımız normalleşme adımları, bu yeniden yapılanmanın gerisinde kalmamamız gerektiğini göstermektedir. 83 milyon vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik konusuna önem düşüyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar önce hızlı bir toparlanma, ardından atılım işine gireceğiz. Yarından itibaren bu adımı atıyoruz. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeliyiz. Milletimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz."