İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.
BAKAN KOCA: DÖNEMSEL DEĞİL, KALICI BİR HASTANE
Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul iki acil durum hastanesine kavuşmuş oldu. Bugün bu hastanelerin ikincisini açıyoruz. Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir" dedi.
Koca, "Salgında diğer hastanelerimizin normalleşme süreçlerini bu hastanelerimiz sağlayacak. Havalimanına mesafemiz sayesinde İstanbul dışından gelen kişilere acil müdahalede bulunabileceğiz. Sağlık turizmi açısından da merkez olacaktır. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de dönemsel bir hastane değil, kalıcı bir hastanedir" diye konuştu.
Bakan Koca, "Prof. Dr. Murat Dilmener, İç hastalıklarında duayen bir hekim. Yoksulların doktoru, hocaların hocası. Benim ondan aldığım duygu hep şu olmuştur, İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Bize yön veren efsane hocalarımızdan biriydi. hekimliği bir teknik meslek olarak değil sanat olarak içselleştirmemizde önder olmuştur. Ödev ahlakına sahip bir insandı. Asistanlığımızda ve meslek hayatımızda üzerimizde emeği olan bir insandı" dedi.
"RİSK ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"
Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. El hijyenine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Çok değerli insanları bizden alan salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz."
1008 ADET YATAK KAPASİTELİ
İnşa çalışmaları 3 vardiya şeklinde yürütülen çok amaçlı acil durum hastanesinin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.
9 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 125 bin metrekare alana kuruldu. 75 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastane 1008 adet yatak kapasiteli olup, istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.
HASTANEDE 16 AMELİYATHANE, 432 YOĞUN BAKIM YATAĞI VAR
Hastanede 500 araçlık otopark, 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım alt yapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta alt yapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografı, 4 MR, 2 x-ray odası bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastane, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.
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