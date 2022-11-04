Erdoğan ve Stoltenberg'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ettiği belirtildi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
3-5 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ZİYARET EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir" denilmişti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in daha önce 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtilmişti. Erdoğan'ın İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edeceği ifade edilmişti.
ZİYARET ÖNCESİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yapmıştı.
Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile 'kritik bir zamanda' telefon görüşmeleri yaptığını bildirmişti.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurgulamıştı.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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