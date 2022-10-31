Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Dünyanın sadece siyasi ve ekonomik değil; doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili arayışlar içinde olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı denize feneri mahiyetinde rehber olacaktır. Bunun gerisinde asırlardır yaşadığımız tecrübelerden çıkardığımız dersler vardır. Tabiattaki her şeyin insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır.
Eşrefi mahlukat olan insanı eşya seviyesine indirgeyen zihniyetin gidilebilecek yolun sonuna gelinmiştir. İnsanın merkezinde olduğu bilim anlayışını yükseltmenin zamanıdır.
Covid-19 başladığında bilim insanları bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştır. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde insanı asıl olarak gören gayretlerin gerisinde ortak birikimlerimizin yer aldığını müşahade ediyoruz.
Türk tıp dünyasının temsilcileri olarak bu tefekkülü kendi alanımızda her an her vesileyle yapmakla mükellefeiz. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli medeniyet tasarruvumuzdan alan bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsaması hastalığından uzak bir şekilde sürdürmemiz şart.
Türk devletleri teşkilatları bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayını da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak değerlendiriyoruz.
Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkeleri hemen her alanda olduğu gibi sağlıkta da belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Bu sistemde düşük ve orta gelire sahip kesimlerin işi şayet çok büyük maddi külfetleri göze almazlarsa çok zor. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele etmeye çalışan insanların hikayelerine şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinde içimizi yakan görüntülerle karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgında sunduğumuz küresel sağlık hizmetleriyle, ülkelere gönderdiğimiz tıbbi desteği alnımızın akıyla verdik. Hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki imkanları seferber ettik. Şimdi gıda krizinde yaşanıyor. Dünya buğday üretiminin üçte biri Rusya ve Ukrayna üretmektedir.
Sağlık alanında gösterdiğimiz başarı yeni fırsatları önümüze sermiştir. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız sağlık hizmetimiz var. Büyük yatırımlar ve şehir hastanelerimiz, yetişmiş insan kaynağımız en büyük payın sahibidir. Dünyada Covid aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Koruyu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli şirketlerimizi, sağlık alanında dünya çapında hizmet üretecek seviyeye ulaştılar. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kaydediyoruz. Özel sektörümüzün dinamizmini de artırıyor. Amacımız Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi sağlık hizmetleri alanında Türkiye'yi zirveye çıkarma. Sahip olduğumuz alt yapıyı, bilim, teknoloji ve üretimin gücünü sürekli geliştirmekte kararlıyız. Teşhis, tedavi tıbbi cihaz kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında küresel alanda söz sahibi olma kararlığındayız.
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