Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgedeki gerilimi düşürmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan , İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele…

Erdoğan-Sunak görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmaları ile krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi."

"Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 16, 2023

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.