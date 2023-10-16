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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

        Son dakika... İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmelerde İsrail-Filistin arasındaki süreci ele aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgedeki gerilimi düşürmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

        Erdoğan-Sunak görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmaları ile krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

        Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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        "Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi."

        ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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