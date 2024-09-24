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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını vurgulayarak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Diplomatik temaslar sürüyor
        Diplomatik temaslar sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

        Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

        Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.

        KİTAP HEDİYESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti.

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