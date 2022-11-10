Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

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Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkanlar;

İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da büyük bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Taşkent'e gelerek çalışmalar yaptılar. Mirziyoyev'e nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.

Öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahihi Buhari isimli hadis eseri ile tanıdık. Bizim için en önemli kaynaktı. Herhangi bir hadis arayacaksak önce Buhari'nin eserine bakardık. Aziz kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman burası çok ciddi bir ilmi merkez ve çekim alanı olacaktır.

Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari nişanını almaktan duyduğum onuru tekrar ifade ediyorum ve tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.