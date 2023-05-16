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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını ittifak liderleriyle değerlendirecek

Giriş: 16.05.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de, Cumhur İttifakı olan partilerin liderlerini kabul edecek.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı partileri liderleriyle görüşecek.

Erdoğan bugün saat 15.00'te DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, saat 16.00'da da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. İttifakın diğer liderlerini de ayrı ayrı kabul edecek.

Görüşmelerde 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçları ele alınacak. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimi için, 12 günlük süreçte nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecek.

AK PARTİ'DE STRATEJİ TOPLANTISI

Diğer yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün toplandı. Bugün de AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında strateji toplantısı yapılıyor.

Toplantıda ikinci tur seçimlerinde nasıl bir yol haritası izleneceğiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi illeri ziyaret edeceği gibi konular ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 günlük süre içerisinde deprem bölgesini ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile oylarının yakın olduğu şehirleri tekrar ziyaret etmesi bekleniyor.

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