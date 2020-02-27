Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da ağırlaması bekleniyor.

Görüşmede son dönemde yaşanan siyasi, dış politika konularının ele alınması bekleniyor. İdlib'de yaşananlar, FETÖ'nün siyasi ayağı, ceza infaz kanunda yapılması planlanan değişiklik ve Viyana Büyükelçiliği'ne Ozan Ceyhun'un atanması sonrası başlayan tartışmaların ele alınacağı tahmin ediliyor.

MHP lideri Bahçeli son olarak, Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katılmıştı.