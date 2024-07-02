Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!

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Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir banka şubesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı.

Ereğli'de bir banka şubesinde çalışan Perihan Y'nin son 3 aydır zimmetine para geçirdiği ve bu paranın bir kısmını nişanlısı Settar A'nın hesabına aktardığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Banka müfettişlerinin yaptığı kontrollerde çalışanın zimmetine 37 milyon 157 bin lira geçirdiği belirlendi. Banka tarafından durumun bildirilmesi üzerine Perihan Y. ve Settar A. gözaltına alındı.

Perihan Y'nin müfettişler tarafından yapılan sorgusunda parayı zimmetine geçirdiği ve bir kısmını nişanlısının hesabına gönderdiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.