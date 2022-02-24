Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi.

Toplantıda NATO çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilirken, son gelişmeler ele alınacak.