Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

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AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1.950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında 452 bin öğrencimize burs, 1 milyon 11 bin öğrencimize kredi olarak yatırılacaktır" açıklamasında bulundu.