Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de sürdürüyoruz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır, teknoloji bağımlılığı, bizi gerçek olmayan bir dünyaya hapseder."

"Bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."

Ayrıntılar birazdan...