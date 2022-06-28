Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıklamalarda bulunuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Ukrayna Savaşı'nı, terörizmle mücadeleyi ele alacağız.

İsveç-Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorunda.

Bazı müttefik devlet ve hükümet liderleriyle ikili görüşmeler de yapacağım.

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevdiklerine; ailem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.