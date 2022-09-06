Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te "Bosna Hersek - Türkiye İş Forumu" organizasyonunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna-Hersek'le ilişkilerimize özel bir önem atfettik. Bosna-Hersek politikamız her zaman samimi, objektif, kucaklayıcı ve birleştirici oldu. Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada ayrışmalar acı ve gözyaşından öte hiçbir sonuç vermeyecektir.
"ÇATIŞMALAR HİÇBİR FAYDA SAĞLAMIYOR"
Çatışmaların, gerginliklerin hiçbir fayda sağlamadığını görüyoruz. Ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması, Bosna Hersek'in huzur ve istikrarın yanında iç barışta da önemlidir.
Bosna Hersek'in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık ve net şekilde vurguluyoruz.
Ticaretimizin daha geliştirilme potansiyeli bulunduğunu biliyoruz. 2019'da temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesini hızlandırmak için yapılabilecekleri ele aldık.
Bunu bir barış projesi olarak görüyoruz. Güncellenen serbest ticaret anlaşmasının 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesiyle Bosna-Hersek'le ticaret hacmimizde belirgin artış oldu. 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda devam etmesini diliyor, 2022'nin sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz.
Sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji santrali, sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var firmalarımızın. Toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon ve yardımları dahil değildir. Bunlar da eklenildiğinde toplam rakam 1 milyar dolara ulaşıyor.
"ZİRAAT BANKASI ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR"
Ziraat Bankamız her yıl Bosna Hersek'in en fazla ihracat yapan Şişe Cam Soda ve çok sayıda küçük ve orta ölçekli fabrikamız ekonomik ilişkilerimizi ileri taşımada önemli rol üstleniyor.
Son dönemde teknik müşavirlik firmalarımızın da Bosna-Hersek'e ilgisi artıyor. Tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin önümüzdeki dönemde faydalı olacağını düşünüyoruz.
200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda özellikle bizler Bosna Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Bu topraklar sizinse, bu topraklarda bizler misafirsek hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım.
Bosna Hersek'te yatırım yapan yatırımcılarımızın karşılaştığı zorlukların farkındayız. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl gidereceğimizi müzakere ediyoruz.
Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 4. dönem toplantısının bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda görüyoruz. Bugün buradaki görüşmelerimizin, kuracağınız temasların başarılı sonuçlar vermesini, gerek ticari faaliyetlerinize gerek Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine getiri sağlamasını temenni ediyorum.
"GEREKLİ TALİMATI VERDİM"
Özellikle Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bir an önce bitirilmesi gerek. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibariyle bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim. Bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle inşallah bu müteahhit firmamız adımını atarak işini başlatacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok.
2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olmasını istiyoruz. Bosna-Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun.
Temennimiz ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi, daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, Bosna-Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesidir. Benim özellikle ricam şu; bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve her şey Bosna Hersek için diyerek yola koyulacağız.
Her yerde bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Onlara fırsat vermememiz lazım. Bilge İnsan Aliya'nın torunları buna fırsat vermemesi lazım. Hep birlikte gayret içinde inşallah bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bir kez daha Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."
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