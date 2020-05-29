Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fatih sondaj gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı.

Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum.