Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedeflerimize ulaşana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Tatbikatın kahraman donanma için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faaliyette görev alan tüm askerlere Allah'tan üstün başarılar niyaz etti.

Erdoğan, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katacağına, askerlerin bilgi, koordinasyon ve motivasyonunu daha da artıracağına yürekten inandığını vurgulayarak, "2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Silahlı Kuvvetlerimiz, disiplini, kabiliyetleri cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığıyla değil, yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz, ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır. Milletçe, kendi öz yurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak, askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin, "güçlü ordu, güçlü Türkiye" şiarının ne kadar kritik olduğunu kendilerine tekrar hatırlattığına dikkati çekerek, "Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa Deniz Kuvvetlerimizin araç-gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılan geçit töreninin, Deniz Kuvvetlerinin kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: