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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'ni açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerini almaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'ni açtı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yaptı.

        Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

        Hastanemizle Antalya'daki kardeşlerimize en iyi şekilde sağlık hizmetini vereceğiz. Bağlantı yollarıyla kaliteli ulaşım sağlanacaktır.

        Altyapısı, sistemi ve insan kaynağıyla yaptığımız reformlarla huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını, yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktoru bulmanın ayrı, ilacı temin etmenin ayrı zor olduğu çarpık sistemi hatırlayın. Sistemi kökten değiştirmek için çok çalıştık. Nereden nereye. Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimin birleştiren bir sistem kurduk. Vatandaşımızın şehrin bir ucundan bir ucuna gitmesini önledik. Eksiklikler, aksaklıklar ortaya çıkabilir, serzenişlerin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şehir hastanelerini milletimizle buluşturmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

        Kanuni, devlet feda olsun, insanımızın yeter ki insanımızın sağlık sorunlarını halledelim demiş. Bunlar kolay olmadı. Kıymetini iyi bilmeliyiz. Milletimiz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor. 31 Mart'ta Antalya bir karar verecek. Durmak yok, yola devam. Artık yeter diyecek. Yeni bir adım atalım diyecek. Birilerinin dediği gibi herkesin başkanı... Ne yaptı Antalya'da? Bunlar yalan ifadeler, çarpık ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda, Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı herkes biliyor. Türkiye bir turizm kenti, doğru dürüst havaalanımız var mıydı, terminal binalarımız, pistlerimiz var mıydı? Hayatında milletimize hizmet etmemiş olanların bunları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunları takdir etmek kimseyi küçültmez. Türkiye 60 milyon turiste yürüyorsa, bu atılan adımların neticesidir. Bizim hastanelerimiz kadar modern, okullarımız kadar yeni, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz. Hastanelerle ilgili herhalde, rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Gelişmiş ülkelerin 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce tamamladığı altyapıyı biz son çeyrekte kurarak onlarla rekabet edebilir hale geldik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyümeyle yoluna devam etmesi bunun göstergesidir. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerini almaktır. Gençlerimize her alanda iftihar edebileceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu duygularla açılışını yaptığımız bu muhteşem hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.

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