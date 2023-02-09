HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı sayısının da 63 bin 794'e çıktığını kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 14 bin 14 ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor.

Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış, bunun yanında bin 415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımızı ise yaralanmıştır.

OHAL AÇIKLAMASI

Bugün Meclis'te 3 ay süreyle OHAL'in ilanını yapacağız. Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır. Ayrıca yağmalamalar oluyor. Bu yağmalama olaylarına da OHAL ile devlet müdahale etme imkanını tanıyacak.

Öte yandan hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmaktır.

"SÜRECİ NE YAZIK Kİ SİYASİ İSTİSMARA DÖNÜŞTÜRENLER VAR"

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz de var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler de var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir."