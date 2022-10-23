Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Diyarbakır'ı özlemişiz, sizlerin coşkusundan anladığım üzere Diyarbakır da bizi özlemiş.

(Amasra'daki maden faciası) Açılan soruşturmayla olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız. Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız.

"DİYARBAKIR'IN RENGİ TERÖR DEĞİLDİR"

Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler. Ama bilmiyorlardı ki kalpten kalbe giden görünmeyen yollar vardır. Biz gerekirse candan geçeriz ama gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz dedik.

Diyarbakır'ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan Sur Kültür Yolu Festivali'dir.

(Diyarbakır Anneleri) Diyarbakır Anneleri için insan hakları savunucuları nerede? Neden bir kere kendilerini ziyaret etmediler.

"KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI"

Her gecenin bir sabahı olduğu gibi Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır.

Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlük ile alakası yok. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bunların hesabını inanıyorum ki benim Diyarbakırlı kardeşlerim soracak.

"ARTIK HUZURUN ŞEHRİ"

Hamd olsun Diyarbakır artık huzurun şehridir. Ama Irak'ıyla Suriye'si ile bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz bir huzur adası gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izni ile engel olamayacaklar.

Diyarbakır başta ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ikliminin önüne kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğiz."

Öte yandan son atamada seçmeli dersler için talep edilen tüm Kürtçe öğretmenlerimizin kadrosunu açtık.

Ayrıca Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. Babakaya Tüneli'nin inşası da sürüyor. Diyarbakır yeniden ülkemizin en önemli sanayi ve üretim merkezi olma yolunda da hızla ilerliyor.

DİYARBAKIR CEZAEVİ AÇIKLAMASI

Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Cezaevi tamamen boşaltıldı. Bugün itibariyle de Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi."