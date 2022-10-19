Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

Demokrasi piramidinin tabanıyla tavanı arasındaki engeller kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla birlikte Türkiye olmuştur.

"MUHTARLIK ÖDENEĞİNİ 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİK"

Belki bu tabloyu kıskanacaklar, belki bizim bu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. Siyasetin kapıları maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Çoğu zaman dertlerini anlatacak kimse bulamazlardı.

2002'den beri millet irademizi güçlendirme hamlesinde siz uç beyleri olan muhtarlarımızı biz ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını kurarak açıkça gösterdik.

Muhtarların ödeneklerini olması gereken seviyeye çıkardık. Göreve geldiğimizden bu yana 57 kat artırdık, 5 bin 500 TL'ye yükselttik.

ELEKTRİK TARİFESİ KONUT TARİFESİNDNE UYGULANACAK

Bazı yeni müjdeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldik. Yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız. Muhtarlarımızın izin hastalık gibi görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri de kesilmeyecek.

Adrese dayalı kayıt sistemini de siz muhtarımızın hizmetine açtık. Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz.

Öte yandan son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil, milletimizde arayacağız.

"AVRUPA DOĞALGAZI BİZDEN ALACAK"

(Avrupa'daki doğalgaz sıkıntısı) Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız.

Sayın Putin açıklama yaptı. 'Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak."