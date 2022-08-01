SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1444 Hicri Yılbaşlarını tebrik ediyorum. Ehl-i Beyt'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

'TAHIL KRİZİ GAYRETLERİMİZLE AŞILDI'

Anlaşma tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sürecin sağlıklı şekilde yürümesi için gayret gösteriyoruz.

Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

'SIKINTILARI SABREDEREK AŞACAĞIZ'

Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

Ekonomide bir tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana yani vatandaşın geleceğinden yana yaptık.

Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor."