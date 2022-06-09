Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı benim

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Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandığı konuşmasının öne çıkan başlıkları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Büyük ve Güçlü Türkiye'yi de yine sizlerle inşa edeceğiz. Dağlarında açan çiçekleri, sırmaların saçan altın güneşi, uğrunda canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir.

İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yerde inanıyorum burası olacaktır.

'SÜREKLİ YENİ İFTİRALAR ÜRETİYOR'

İzmir'den bu hedefimize bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli, daha samimi, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için meclise gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağolsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe uygun olan yerine Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.

'SEÇİLDİĞİ ŞEHİRLERE HİÇBİR HAYRI DOKUNMADI'

Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.

Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor.

Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.

'VAKİT KARAR VERME VAKTİ'

Fakat bu da bir yere kadar, ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti.

Geçen haftaki grup konuşmamda bu zata çok net bir çağrıda bulundum. Çağrımız hem bu zatı hem partisini hem de CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtarmaktı. Sorularımıza cevap vermek yerine iftira ve hezeyanları sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Hafta sonu çağrımızı tekrar ettik. Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den davetimi bir kez daha yapıyorum; Bay Kemal'e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten, bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç.

Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak.

'CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI BENİM'

Kaçacak yerin yok Bay Kemal! Ha bire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.

Az önce Efes 2022 Tatbikatı'nda sayın Bahçeli ile beraberdik. Oradan tatbikatı beraber izledik. Defalarca sayın Bahçeli ismimi açıkladı, zikretti, daha ne arıyorsun. Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak karşıma çıkmak için can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal.

'YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI AÇIKLA'

CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını ya da adayını açıkla.

Siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsindir demektir. Ürktüğün, çekindiğin, korktuğun bir d urum varsa onu da çık açıkça söyle. Şayet diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi var onlar gereğini yapacaklardır.

Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa çaresi var. AK Parti Türkiyesi tüm bu sorunları aşmış, tüm ayrımcılığa son vermiş herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun mağdurun yanında olduğu gibi senin de yanında dimdik dururuz bay Kemal.

Yeter ki sen aday ol. Türk siyasetinin eski Türkiye bakiyesi önyargılarla gölgelenmesine kesinlikle rıza göstermeyiz.

HAZİRAN 2023 MESAJI

Ben sizin bu aşkınızı görünce Neşet Baba'nın sözü aklıma geldi; aşkınan koşan yorulmaz.

Şimdi Haziran 2023'e hazır mıyız? İzmir'de evelallah bir numara olmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol.

Bu zatı yüreklendirmek için harekete geçirmek için daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar daha Türkiye'nin en önemli meselesi hususunda kendi aralarında anlaşıp, milletin önüne çıkıp ne istediklerini söyleyemiyorlar. Yarın Allah göstermesin ülkenin ve milletin nice kritik konularında bu kafayla nasıl karar verip uygulayacaklar. Bunlar yerinden kalkana kadar Allah muhafaza kim bilir ülkenin başında neler gelir.

'BİZİM İŞİMİZ ESER VE HİZMETTİR'

Horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Her birinin hesabı niyeti, hedefi, patronu farklı olanların masasından memleket hayrına bir şey çıkmaz. Baksanıza aday bile çıkmıyor. Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz, sizlerle beraber giriyoruz.

Yaptığımız çağrının tek gayesi bu gereksiz tartışmadan ülkemizi kurtarmaktır.

Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak hep beraber göreceğiz. Biz kimin ne dediğine, ne ettiğine değil, kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz eser ve hizmettir. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi geliştirmeyi sürdürüyoruz.

'İZMİR'E 90 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'

İzmir de bu eser ve hizmet siyasetimizden payını almıştır. Son 20 yılda İzmir'e toplam 90 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Bay Kemal'in büyükşehir belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Duydunuz mu? İşte yağmurlar yağdığı zaman İzmir'i nasıl sular basıyor görüyorsunuz, kanalizasyonlar nasıl patlıyor görüyorsunuz? Bunlar yapamaz. Bunlar dertli değil ama biz dertliyiz. Eğitim 11 bin 65 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite kurduk İzmir'e. 7100 kişilik kapasiteli yurt binaları açtık. Sporda ikisi stadyum olmak üzere 115 adet tesis inşa ettik.

Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 42 hastane toplam 122 tesisi şehrimize kazandırdık. Yapımı devam eden 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizi buyıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz.

'BAY KEMAL, TURİST GİBİ GELDİ DOLAŞTI'

Hatırlarsanız bundan tam 2 yıl önce yaşanan o depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyorduk. Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi dolaştı gitti. Biz tüm ekibimizle buradaydık. Başta başkanvekilim Binali Bey olmak üzere, bakanlarım sürekli burada durdular. Milletvekillerim sürekli buradaydılar.

Ben de geldim. Yılmaz Erdek Apartmanı'nda, Yağcıoğlu Apartmanı'nda, Rıza Bey, Emrah Apartmanı, Cumhuriyet Sitesi'nde yitip giden canlarımızı unutmadık. Ama biz aynı zamanda umudumuzu yitirmemiz gerektiğini de unutmadık. Elif bebek kardeşi Umut'u o depremde kaybetti. 65 saat sonra buradayım diyerek milletimizin umudu oldu. 91 saat sonra tozlanmış saçlarıyla cenneti hatırlatan mucizemizi Ayda bebeğimizi milletçe kucakladık.

O gün İzmirlilere söz verdik; önce çocuklarımızı kurtaracağız, onlara en hızlı şekilde yeni sıcak yuvalarını armağan edeceğiz. TOKİ'mizle İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasına başlattık. 26 Kasım 2021'de gelerek yaptığımız toplam 741 bağımsız bölümden oluşan konutları depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

Bu kapsamdaki projelerimizi etap etap tamamlıyoruz. Bayraklı'da 1404 konut ve 289 işyerinin büyük kısmını tamamladık. Bayraklı'da rezerv alanımızdaki 3 bin 657 konut ve 52 işyeri inşaatları sürüyor. Yıl sonuna kadar tüm konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız.

'İZMİR-İSTANBUL ARASI 3,5 SAATE DÜŞTÜ'

Biz 1,5 yılda bunca konutu ve işyerini tamamladık ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremiyorlar.

İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor. Deprem dönüşümündeki emeklerinden dolayı bakanlıklarımıza, tüm kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son 20 yılda TOKİ eliyle toplam 30 bin konut projesini hayata geçirdik. 55 bin bağımsız birimin yıkımını bitirdik. Kira yardımı, kamulaştırma, proje uygulamaları için İzmir'e 1.3 milyar liralık destek sağladık.

Şehrimize Çiğli, Bergama, Bayraklı ve Kiraz'da 4 millet bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 554 km. ilave ettik. İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde İstanbul'da 3,5 saatte varabilmeyi sağladık.

Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları sayesinde Manisa ile İzmir'i adeta birleştirdik. İzmir Çevre Yolu, Menemen, Aliağa Çandarlı Otoyolu'nu tamamlayarak trafiğe açtık. Aliağa Selçuk arasındaki İzban ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantı hattını kazandırdık. Ödemiş-Kiraz ayrımı Beydağ yolunu, İzmir Çeşme ayrımını, Balıkova Mordovan Karaburun yolunu bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz.

Ayrıca Torbalı Ödemiş Kiraz yolunu, İzmir Çeşme ayrımı Seferihisar Selçuk Kuşadası ayrımı yolunu. Selçuk Ortaklar Aydın yolunu. Bergama Soma Akhisar Yolunu. İzmir Turgutlu ayrımı Kemalpaşa yolunu, Torbalı Kemalpaşa Köprülü kavşağını, Güzelbahçe İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü'nü 2023 yılında tamamlıyoruz.

'YHT HATTI YAPIMI DEVAM EDİYOR'

İzmir Ankara YHT hattı yapımı devam ediyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesini arttırdık. Çeşme Yat Limanı'nı hizmete sunduk. Yeni Foça Yat Limanı'nın yapımı sürüyor. İzmir'e 33 baraj, 8 gölet inşa ettik. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisileriyle araziyi sulamaya açtık. İçme suyu tesisleriyle şehrimizin en önemli problemini çözdük.

Halen 11 adet taşkın koruma tesisinin inşaatları sürüyor. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize 3 yeni organize sanayi, 2 endüstri bölgesi 4 yeni teknopark kurduk. İşverenlerimize toplam 16 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Enerjide İzmir ve 28 ilçesine doğalgaz arzını sağladık.

Şehrimize yaptığımız yatırımlar anlatmakla bitmiyor. Sizlerden, hanım kardeşlerim, gençler, ana kademe sizlerden bu eser ve hizmetleri her fırsatta İzmirlilerle paylaşmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle istismar siyaseti arasındaki farkı İzmirlilere gösterebiliriz.

AK Parti'nin 16. seçimi olacak 2023'de. İzmir'de önümüzdeki tabloya yakışır bir şekilde netice elde edeceğine inanıyorum. Bir kez daha hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."