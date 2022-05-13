Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAE DEVLET BAŞKANI EL NAHYAN'IN VEFATI

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bugün de rahmetirahman'a kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Taziye için inşallah bir ziyarete gideceğim." diye konuştu.

FİNLANDİYA'NIN NATO AÇIKLAMASI

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

BIDEN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

"ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi günü Beyaz Saray’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşeceği açıklanmıştı. Yunan basınında önceki gün yer alan bazı haberlere göre Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı öne sürüldü. Bu konudaki tavrınız ve değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Miçotakis'in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız." yanıtını verdi.

ABD'DEN YGP'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlerin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika, maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen, bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si şusu busu vesaire kim olursa olsun... Şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur."

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Pençe Kilit Operasyonu'na değinen Erdoğan, "İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın." ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında 2,5 ayın geride kaldığının hatırlatılması üzerine, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz ve burada bunca insan ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz." diye konuştu.