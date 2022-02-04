Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Osman Öztürk Camii'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii Açılış Töreni"ne katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Bu yakada yaşayan bir insan olarak verdiği emeği unutmak mümkün değil. Zira, alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir cami yapılması Kadıköy İmam Hatip öğrencileri ve bu çevre için bir fırsat. Yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkmış oldu."
PROF. OSMAN ÖZTÜRK KİMDİR?
1944 doğumlu olan Prof. Dr. Osman Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hocası olarak bilinirken YÖK üyeliği de yaptı.
Prof. Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin tarih bölümünde doktorasını tamamladı. Son olarak ise Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görev aldı.
Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz Eylül, Kırklareli üniversitelerinde görev yapan Öztürk'ün yayınlanmış 15 kitabı, 120 civarında Türkçe-Arapça-İngilizce makalesi ve milletlerarası bilimsel toplantılara sunulmuş tebliğleri bulunuyor.
Mart 2013'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK Genel Kurulu üyeliğine seçilmişti.
Evli ve dört çocuk babası olan Öztürk, Arapça, Farsça ve İngilizce biliyordu. Bir süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Osman Öztürk 1 Aralık 2014'te, 70 yaşında öldü.
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