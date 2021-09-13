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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin 100.Yılı Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sakarya Meydan Muhaberesi 1 yıl sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlandırılmıştır. Milli mücadelemizin bu zaferini unutturmamalıyız. Bu zaferin yaşandığı alanı tarihi milli park ilan ettik. Sakarya Zaferi'nin akabinde sahadaki başarı diplomasi alanına da taşınmıştır.

Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık.

Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz de küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak yönümüz geleceğe dönük yürüyoruz.

Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar da çalışacağız."