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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermedi, vermeyecek.

"Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor. Türkiye'yi sevmeyen bizi de sevmiyor.

Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Partimize yapılan saldırıların asıl amacının da ülkemizi kalkınma rayından çıkarmak olduğunu anlatacağız.

Yatıyor kalkıyor erken seçim diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın."