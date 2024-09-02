Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti
Giriş: 02.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:18
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